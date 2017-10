Paari viimase nädala meediapildil joonistuvad teravalt välja kaks sõna: seksuaalne ahistamine. Nii välismaal kui ka Eestis on avalikuks tulnud mitu ahistamisjuhtumit ja juulikuus muutis riigikogu seksuaalse ahistamise kriminaalkuriteoks. Ka üleilmsed teavituskampaaniad koguvad hoogu. Vaata videost, kui suur probleem see õigupoolest on ja miks sellest ühtäkki nii palju räägitakse.