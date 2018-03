Hiljutisest Reformierakonna peasekretäri ametisse vannutamisest on ajaleheveerud punnis ning ootused Kert Valdaru osas on kõrged. Kui erakondade tööd pealtnäha suunavad juhatuse ja volikogude ešelonid, siis miks tehakse sekretäri valimisest suur meediasündmus? Teeme siinkohal ülevaate ühe keskmise Eesti erakonna kõrgeimast kihist, et tuvastada, kes ja kuidas niite tõmbavad.