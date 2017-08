KIIRHINNANG | Savisaare pentsik ülesastumine

Tänane Edgar Savisaare pressikonverents oli kurblooline püüd kogu avalikkuse tähelepanu all segamatult soleerida ning kriitilistest küsimustest kõrvale põigata.

Meenutame, kuidas suve keskel nautisid nn Kolm Õde eesotsas Yana Toomiga kogu meedia tähelepanu. Veel värvikam, lausa viinajuttudega vürtsitatud sündmus toimus sellest pisut rohkem kui nädal hiljem, kui Yana Toom teatas, et Kolme Õe ja Savisaare liitu ei tule. Täpsemalt, et tema jääb Keskerakonnaga. Murranguline sündmus ajas meedia pikaks ajaks kihama, järgnes Savisaare ja Ivanova valimisliidu sünd.

Sama nippi suure tähelepanu saamiseks proovis ka Edgar Savisaar, meelitades ajakirjanikud kohale tänase pressikonverentsiga. Eile kirjutas Postimees kuu ajaga toimunud ootamatust langusest Savisaare valimisliidu reitingutes (19,5 protsendilt 11,8 protsendini). Mõistagi oli ajakirjanduse huvi Savisaare valimisliidu teema kohta suur. Aga ei, tänaseks fookuseks oli hoopis Savisaare kohtuprotsess ja Savisaare kui poliitilise protsessiga tagakiusamise ohvriks sattumise rõhutamine. Lava oli Savisaare päralt ning kogu tähelepanu suunatud talle, kaamerad käisid.

Pärast pikka monoloogi lubas Savisaar ajakirjanike küsimustele lausa hea meelega vastata. Pressikonverentsi lõpus toonitas ta: "Ma loodan, et te mõistate meid. Õieti, miks me selle teemaga välja tulime. Sest et seni jutt sellest, et see on poliitiline protsess, seda ei ole väga tõsiselt võetud. Aga midagi peale poliitika – olgem ausad – te sealt ka ei leia. Aitäh! Lähme küsimuste juurde!"

Et kohtuprotsess ei olnud ajakirjanike huviorbiidis, näitas selgelt Kanal 2 reporteri küsimus oluliselt langenud Savisaare valimisliidu reitingute kohta, seda peamiselt Keskerakonna toetajate arvelt. "Ei, ma ei usu seda. Ma ei teadnud, muide, et siin mingi 19 protsenti oli. Te olite kõik vait nagu hiired sel ajal, kui seda küsitlust varem tehti. Kui üldse tehti. Teate, mul ei ole põhjust seda üldse uskuda," salvas Savisaar. Võimalike koalitsioonide kohta ei soovinud ta spekuleerida.

Järgmine, BNS-i ajakirjaniku küsimus läks aga otse naelapea pihta: Keskerakonna endise kampaaniameistri Paavo Pettai ütlus Šveitsi raha kohta. "Ma sellele küsimusele juba vastasin. Tahad sa omalt poolt midagi lisada?" pöördus Savisaar tema paremal käel istunud Oliver Nääsi poole. Advokaat pidas seda teemat asjakohatuks.

Ajakirjanik uuris aga edasi: kas Savisaarel on Šveitsis mõni arve ja seal peal ka raha? "Minul?" (vaikus). "Noh, kas ma pean nüüd rääkima sellest, mis tulevikku puudutab? Räägime minevikust. Aga selle teema juurde me kindlasti tuleme tagasi. Aga tuleme siis, kui on meie aeg ja kui on aeg esitada tunnistusi ja asitõendeid, mis võtab aega," oli vastuseks.

Et sisuliselt ajakirjanikud targemaks ei saanud – kui välja arvata Savisaare manitsus, et ajakirjanikud pole tema sõnumit kohtuprotsessist kui poliitilisest protsessist seni tõsiselt võtnud ning pole selge, kas üldse mingit erakondade ja valimisliitude populaarsusküsitlust tehti – oli tegu üsna tühja käiguga. Samas Savisaare eesmärk – saada kogu meedia tähelepanu, sai täidetud.

