Kiirabiarst Valga haigla arutelul: sünnitajat põllule ei jäeta, aga mis saab teistest abivajajatest?

Veerus tõi välja, et kolmveerand sünnitustest toimub Eestis suuremates haiglates. „See on olnud üks edu võti. Pärast sünnitusosakondade sulgemist ei ole muutunud väljaspool haiglat sünnitajate arv, see on 0,1 protsenti,” püüdis Veerus maha võtta valgalaste hirme, et paljud emad peavad hakkama sünnitama teel haiglasse.

Ta möönis, et tervishoiusüsteemi ümberkorraldused on möödapääsmatud. „Ei tohiks pikendada väikeste ebeefektiivsete osakondade jätkamist,” leidis Veerus ja lisas, et raha tuleks kasutada kiirabiarstide koolitamisele, et nad oskaksid abi anda; sünnituseelse ja järgsete teenuste pakkumisele kohalikus raviasutuses; samuti ka patsientidele mõeldud hotellide jaoks.

„Sünnitusabi on selline teenus, et selleks, et seda kvaliteetselt osutada, on tsentraliseerimine kahjuks vajalik. See on inimeste enda huvides vajalik. Võrdne kohtlemine tähendabki seda, et kõik naised saavad võrdselt kvaliteetset abi,” selgitas Veerus ja nentis, et kohalikule kogukonnale pole selgitatud, mida need muudatused endaga kaasa toovad.

Eesti lastearstide seltsi juht dr Ülle Einberg nentis, et nii Valga kui Põlva haigla sünnitusosakondade sulgemise protsess on kulgenud ebameeldivalt, sest rahvaga on vähe räägitud. Sünnitusabi lõpetamisel ei tohi Einbergi sõnul ei tohi kohapealt kaduda lastearstiabi.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse märkis, et numbrid ning naiste- ja lastearstide jutt näitab ühemõtteliselt arstiabi kontsentreerumist, kuid täpselt on vaja teada, milline arstiabi kohapeale jääb, ning on oluline, et inimeste küsimused vastuse saaksid.

„Meie kommunikatsioon maakonnahaiglate ja kogukondadega on puudulik, aga ilmselgelt perinatoloogia selts toetab teisi seisukohti,” lisas ka Eesti perinatoloogia seltsi asepresident dr Pille Andresson, kes tõstis probleemina esile kiirabiteenuse osutamise.

Lastearstide seltsi juhatuse liige Liis Toome nõustus, et teatud teenuste koondamise vastu on raske vaielda, aga küsimus on selles, kuidas seda teha. „Kui me kaotame sünnitusteenuse ära maakonnast, siis sellega väheneb ka lastearsti töö, mis tähendab, et sünnitusosakonna sulgemine mõjutab ka lastearsti kättesaadavust. Selle probleemi lahendamisel on mitu tahku. Lapsed peavad saama võrdväärset abi ja me peame arvestama ravi kättesaadavusega lastele. Rasedus lõpeb sünnitusega, aga sealt sünnib laps.”

Ta tõi näite Haapsalu ja Rapla haigla sünnitusosakondade sulgemisest, mille tagajärjel ei halvenenud sünnitamisnäitajad, kuid nendest piirkondadest kadusid lastearstid.

Tuleks vaadata suurt pilti