Kiirabi saadeti välja kinnise ninaga inimese juurde

"Et kui kusagil keegi imestab, et miks kiirabi eluohtlikus seisundis haige juurde ei tule, siis teadke - kiirabi tegeleb raskete hingamishäirete raviga - näiteks ninakinnisusega nagu juuresolevalt pildilt näha. Ja see ei ole mingi erand, selliseid mitte abi vajavaid sõite jagub igale brigaadile valve jooksul mitmeid," kirjutas Nõmm.

"Eile olid Tartus ja läheduses kõik kiirabid hõivatud, saadeti lähim brigaad - Viljandist. Kujutate ehk ise ette, mis seisus on raskes seisus haige kui tema juurde Tartusse jõuab läbi lumetormi kiirabi Viljandist?"

"Kui kõik kiirabid tegelevad nohu raviga, siis kes läheb appi kõritursega või krampides lapsele, elustama spordisaali, appi avariis vigastatud perele?"

"Elu läheb järjest absurdsemaks siin erakorralises meditsiinis. Väga tahaks selle olukorra kohta kommentaari siseministrilt ja terviseministrilt. Kas see ongi see, mida Eesti elanikel on vaja või millal see jaburus ükskord lõppeb?" küsis Nõmm.