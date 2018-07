Kiirabi hoiatab: ilm on kuum, päikesepiste kerge tulema. Eakad ja lapsed võiksid südapäeval pigem toas püsida

Arstid tuletavad meelde: päikesepaisteliste ilmadega tuleb kanda peakatet ja tarbida keskmisest enam vedelikku, et ära hoida kuumarabandust.

Erakordselt soojad ilmad on rohkem tööd andnud ka kiirabibrigaadidele. Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles Delfile, et sel aastal on kiirabil olnud päikesepiste või kuumarabanduse tõttu 22 väljakutset. "Neist kuus on juhtunud viimaste päevade jooksul," lisas Adlas.

Adlase sõnul on enim väljakutseid olnud seotud väikeste laste või eakamate inimestega.

Tartu kiirabi juhatuse liige Avo Nõmme sõnul on Tartu kiirabil olnud tänavu 24 väljakutset, mis on seotud kuumade ilmadega. "Mullu oli samal ajal päikesega seotud väljakutseid 5 ja 2016. aastal samal ajal 13 väljakutset," lisas Nõmm.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul on parim viis kuumarabanduse vältimiseks keskpäeval jahedates siseruumides püsimine. „Vanemaealiste õues toimetamised võiksid jääda kas hommiku- või õhtupoolikusse,“ ütles Pahla, kelle sõnade kohaselt kehtib sama nõuanne ka väikelaste puhul.