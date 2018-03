Kihnu saare juures on mitmendat päeva madalikul kinni suur kaubalaev

Üleeile lõuna ajal sõitis Kihnu saare juures madalikule puitu vedav kaubalaev. Suur laev on kaldale lähedal ja veetase õnnetuskohal on madal. Politsei- ja piirivalveameti teatel ohtu keskkonnale ei ole, samas tõdeb amet, et tuukrid alles lähevad esmast ülevaatust tegema.

Kihnu saare juures on kinni Gibraltari lipu all sõitev suur kaubalaev Transforza, mis tuli Pärnu sadamast ja suundus puidulastiga Soome. Tegu on saja meetri pikkuse ja 16 meetri laiuse alusega. Mingil põhjusel kaldus laev Kihnu lõunaosale liiga lähedale ja sõitis madalikule.

„Merevalvekeskus sai teate madalikule sõitnud paberpuitu vedavast kaubalaevast üleeile kell 14.43,” ütles merevalvekeskuse vanem Ivar Treffner. Politsei- ja piirivalveamet pakkus alusele abi, kuid seni on kaheksaliikmeline meeskond arvanud, et saab ise hakkama. „Laev ei ole vigastatud ja ohtu keskkonnale ei ole,” kinnitas Treffner.

Kaubalaeva Transforza püüded madalikult lahti pääseda marinetraffic.com

Teada on, et laevaagent suhtleb kindlustusega, et organiseerida madalikult päästmist. Samuti on agent tellinud tuukrid aluse esmaseks ülevaatuseks.