Kevin Spacey olukord läheb järjest täbaramaks: tema vastu esitavad süüdistusi üha uued väidetavad ohvrid

Kevin Spaceyt süüdistab hulk erinevaid inimesi tegudes, mis on väidetavalt toime pandud möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate keskpaigast kuni mulluseni.

Täna andis pressikonverentsi endine teleajakirjanik Heather Unruh, kes teatas, et Spacey olevat ahistanud tema toona 18-aastast poega, olevat ostnud noorukile alkoholi ja seejärel lausa sealsamas baaris käe püksi torganud, kirjutab BBC.



Süüdistused Kevin Spacey vastu said hoo sisse 30. oktoobril, kui esimesena rääkis oma kogemustest näitleja Anthony Rapp, keda Spacey aastaid tagasi, kui Rapp veel alaealine oli, seksuaalselt rünnanud olevat. Sellest ajast alates on Spacey asjad kiiresti allamäge veerenud: Netflix loobus tema viimaste aastate olulisemast tööst, sarjast „Kaardimaja“, ta kaotas võimaluse saada mainekas teleauhind Emmy, tema agent ja PR-mänedžer teatasid, et loobuvad Spacey esindamisest. Paar päeva tagasi teatas ka Briti politsei, et hakkas uurima ühte 2008. aastal väidetavalt toimunud rünnakut.



Oma süüdistustega on tulnud veel välja näiteks baarman Kris Nixon, kelle sõnade kohaselt Spacey teda kord töökohal peenisest krabas ja teisel juhul talle kõrtsi keldrisse järele hiilis ja sealgi ebasiivsaid ettepanekuid tegi. Samuti kirjeldab oma ebameeldivaid kokkupuuteid üks anonüümseks jääda sooviv USA filmitegija, kes enam kui 20 aasta eest noore filmimaailma abitöölisena Spacey teele sattus. Spacey olevat olnud väga meeldiv, tundnud huvi toona 22 aastase noormehe filmikatsetuste vastu, muutunud aga lähemal suhtlemisel kiirest „kahtlaseks“, masseerinud ohvri õlgu ja kaela ning silitanud reisi.

Üsna sarnast kogemust Spaceyga kirjeldab ka ühe Broadway etenduse juures assistendina töötanud Kate Edwards. Edwards oli 17-aastane, kui Spacey ta oma korterisse meelitas ja seal lähenemiskateid tegi. Kui Edwards nonde katsete suhtes külmaks jäi, hakanud Spacey temasse edaspidi tööalaseltki külmalt suhtuma, nii, et Edwards etenduse juurest lõpuks lahkuma pidi.