Kevadtorm tugevneb: täna algavad treeninglahingud

Kaitseväe õppus Kevadtorm jõuab otsustavasse faasi - täna

algavad nädal aega kestvad õppelahingud, mille lõpupäevadel lähevad kaitses ja rünnakul vastamisi ka tankid.

Õppelahingutes lähevad vastamisi 1. ja 2. jalaväebrigaad, kelle mõlema koosseisus osalevad liitlasüksused koos rasketehnikaga. Õppuse stsenaariumi järgi ründab algul 2. jalaväebrigaad, kes mängib Kevadtormil tinglikku vastast.

1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Veiko-Vello Palmi sõnul on nad peale kolm päeva kestnud erinevate allüksuste vahelise koostöö harjutamist valmis osutuma "vastasele" vastupanu.

„Brigaadi kokkuharjutamine, kus õlg õla kõrval tegutsedes tõestasid ajateenijad, reserv- ja tegevväelased, liitlased ning kaitseliitlased meie ühtsust, annab meile kindlust ning julgust,“ ütles kolonel Palm. "Me teame, et ees ootavad rasked lahingud, aga brigaadi rusikas on löögivalmis."

Kaks brigaadi kohtuvad Ida-Virumaal, kuhu 1. brigaadi üksused liiguvad kaitseväe keskpolügoonilt ja 2. brigaadi üksused Sirgalast.

2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Eero Rebo sõnul alustavad nad pealetungi Jõhvist. "Kui oleme jõudnud kaitseväe keskpolügoonile, võtame sisse kaitse," lisas ta.

Õppelahingute stsenaarium näeb ette viis päeva lahinguid kergetehnikaga ning seejärel kaks päeva (23. ja 24. mai) lahinguid rasketehnikaga, mis tähendab, et lisanduvad tankiüksused.

8. mail alanud osaleb Kevadtormil osaleb ligi 9000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlas- ja partnersõdurit. Lisaks eestlastele ja Tapal paiknevatele brittidele, prantslastele, taanlastele ja ameeriklastele osalevad õppusel kaitseväelased Kanadast, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Gruusiast. Taevas võib näha USA, Poola, Belgia ja Hispaania lennuvahendeid.

Üle Eesti peetava Kevadtormi lõpurivistus peetakse 25. mail kaitseväe keskpolügoonil, õppus lõpeb 26. mail.