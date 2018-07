Kevadine leetrite puhang Saaremaal piirdus kaheksa haigusjuhuga

Käesoleva aasta märtsis-aprillis registreeritud leetrite puhang Saaremaal piirdus Terviseameti teatel kaheksa haigusjuhuga, seda suuresti tänu erinevate osapoolte kiirele ja oskuslikule tegutsemisele.

„Vaatamata sellele, et saarel ei olnud leetreid esinenud aastast 1994, oli tervishoiutöötajate valvsus ja professionaalsed oskused väga heal tasemel,“ hindas olukorda terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko. „Me soovime tunnustada omalt poolt nii perearstide professionaalset tööd kui tänada vallavalitsust, kelle abiga korraldati operatiivselt kontaktsete inimeste vaktsineerimine,“ sõnas Dontsenko. Raha inimeste vaktsineerimiseks leiti valla eelarvest.

Leetrid on viimaste aastate jooksul olnud Eesti jaoks üksikjuhtudena esinev nakkushaigus, mis üldjuhul on toodud sisse teistest riikidest. Saaremaa puhang sai tõenäoliselt samuti alguse reisil käinud inimeselt.

Leetrite leviku tõkestamise olulisemaks tingimuseks on kõrge ehk üle 95 protsendi ulatuv leetrite-vastase vaktsineerimisega hõlmatus elanikkonnas. Saaremaa puhangu laiaulatuslikku leviku tõkestamisele aitas kindlasti kaasa ka see, et piirkonna laste leetrite-vastase vaktsineerimisega hõlmatuse tase on üle 97 protsendi.

Laste õigeaegne vaktsineerimine on väga oluline nii vaktsineeritud lapse enda kui ka kogu elanikkonna nakkusohutuse tagamiseks.