Kesklinnas tulevad sel aastal ka sukeldumistalgud

Tallinna kesklinnas algab „Teeme ära!“ koristuskampaania homse talgupäevaga linnahalli juures ja jätkub sukeldumistalgutega Snelli tiigil.

Tallinna linnahalli ümbrust hakkavad koristama Kesklinna valitsuse, Tallinna Sadama ja Green Marine töötajad, kes on samas piirkonnas teinud talgutööd ka varasematel aastatel, teatas Tallinna Kesklinna valitsus.

„Ehkki ametlikult kuulub linnahall veel Põhja-Tallinna linnaosa haldusalasse, on see siiski üks olulisemaid maamärke kesklinnas ja me tunneme ka selle ala eest vastutust,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. „Talgutele ootame kõiki oma kodulinna väljanägemisest hoolivaid linnaelanikke.“

Talgutööle kogunetakse homme kell 14 Rumbi ja Logi tänava nurgal, kust saab soovi korral töövahendid. Koristuspäeva lõpetuseks pakub Kesklinna valitsus talgusuppi.

Laupäeval hakkavad sukeldumiskeskus Maremark ja Eesti sukeldujate klubi puhastama Snelli tiiki sinna aastatega kogunenud prahist. Viimati puhastas Maremark tiiki ligi 13 aastat tagasi. Tallinna kesklinna suurima pargitiigi põhja nüüdseks kogunenud prahi kogust on raske hinnata, kuid sukeldujad tahavad seekord välja tuua ligikaudu 15 kuupmeetrit prügi.

Kesklinna vanema Taavi Puki sõnul tõotavad sukeldumistalgud pakkuda põnevust ka pealtvaatajatele. Snelli tiigi äärde tasub sammud seada laupäeval kell 12.

Heakorrakuu esimese talgupäeva korraldas Tallinna Kesklinna valitsus läinud pühapäeval Aegna saarel – seda koos Rohelise Rügemendiga. Tuleval nädalal ootab veel ees ühine koristusaktsioon Nõmme linnaosavalitsusega: 13. mail puhastatakse prügist populaarne tervisespordi ja vaba aja veetmise ala Viljandi mnt ja Valdeku tänava ristmiku lähistel.