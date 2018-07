Kesklinnas kuulihaava saanud mees pääses haiglast koju, prokuratuur taotleb tulistaja vahistamist

Eile kell 09.15 tulistas Tallinnas Pärnu mnt 28 asuva baari Café VS juures tänaval 34-aastane Taavi Sõnajalg 26-aastast meest. Ohver sai käsivarrest vigastada ja toimetati kiirabiga haiglasse.

Kannatanu vigastused ei olnud tõsised ning käesolevaks ajaks on ta haiglast koju saanud, teatas prokuratuur Delfile. Samuti on ta andnud politseile sündmuse kohta omad ütlused. Üle on kuulatud ka sündmust pealt näinud tunnistajad.

Seoses selle sündmusega alustas prokuratuur kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist, kui see on toime pandud vägivallaga või relva või relvana kasutatava muu eseme ähvardades.

„Tulirelva väljavõtmine tänaval, samuti valimatult inimeste relvaga sihtimine ja tulistamine on juba iseenesest niivõrd hukkamõistetav tegevus, et väärib kiiret sekkumist,“ selgitas Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Lebed. Prokuratuur taotleb Taavi Sõnajala, mõjuka kristliku äriperekonna liikme vahistamist.