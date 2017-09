Kesklinna vanem Reinsalule: autoliikluse piiramine on paratamatus, meeldib see sulle või mitte

Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk ei mõista justiitsminister Urmas Reinsalu pahameelt autovaba päeva osas ja kutsus teda tulema õue ilusat ilma nautima.

"Justiitsminister tundub olevat tänasel kaunil päeval ärganud halva tujuga, et ta sedavõrd pahaselt suhtub autovabasse päeva," teatas Pukk ja juhtis veel tähelepanu sellele, et tegu ei ole Taavi Aasa ega Kalle Klandorfi väljamõeldud aktsiooniga, vaid rahvusvahelise tähtpäevaga.

"Autoliikluse piiramine on paratamatus, meeldib see Reinsalule või mitte. Tallinnas pääseb autoga isegi üsna mugavalt pea kõikjale. Pole meil ka ummikumaksu või kesklinna sissesõidu maksu, nagu paljudes maailma pealinnades. Ilmselt Tallinnas selleni lähitulevikus ei jõuta, küll aga jätkub jalakäijatele ja kergliiklusele eeliste loomine ning kiiruste aeglustamine künniste rajamise ja muude vahendite abil," lubas Pukk.

"Tänasel autovabal päeval läks sadu inimesi orienteeruma, kõigi näod olid rõõmsad ja ilmselt pooled neist olid ka autojuhid. Keegi ei kurtnud, et tunneb end häbiväärsena. Vastupidi, inimesed tundsid end hästi. Reklaamiti põnevaid tõukerattaid ja muid elektriliikureid. Rahval oli huvitav."

Pukk rääkis ka, et tallegi meeldib autoga sõita. "Mina näiteks kasutan aeglast liiklust ja ummikuid selleks, et helistada oma vanaemale ja uurida, kuidas tal läinud on. Ei tunne kuidagi, et mind taga kiusatakse, kui liiklus aeglane on,"

"Tule õue, härra minister, tule ilma auto ja autojuhita. Jaluta vanalinnas, osta jäätist ja joo mõnel päikeselisel terrassil kohvi. Võid ka näiteks Falgi parki minna, seal on uued ilusad pingid. Täna on nii mõnus ilm, et seda oleks patt kasutamata jätta. Usu, tuju läheb paremaks!" kutsus Pukk.

Reinsalu avaldas täna pahameelt autovaba päeva raames osaliselt suletud Pärnu maantee osas, nimetades seda tegevust heaks näiteks linnavalitsuse aastatepikkusest autojuhtide kiusamisest.