Kesklinna vanem Gonsiori tänava remondist: kui ei juhtu midagi ootamatut, avatakse tänav autoliiklusele ettenähtud ajal

Mis etapis on Gonsiori tänava rekonstrueerimine praegusel hetkel?



Gonsiori ja F. R. Kreutzwaldi tn ristmikul on käimas trasside ehitus, mis liigub suunaga telemaja poole.

Lõigus Maneeži – Pronksi tn jätkub graniitplaatide paigaldamine ning rattatee põhja valmistamine. Ohutussaared on asfalteeritud, teekattemärgistus tehtud ning alustatud ka haljastustöödega. Hiljemalt 14. oktoobriks paigaldatakse teelõigus foorid.

Lõigus Pronksi – Kreutzwaldi on käimas tugimüüri rajamine.

F. Kuhlbarsi tn ristmikul toimuvad tööd gaasitrassil ning nende järel alustatakse elektritöödega.

Lõigus J. Vilmsi – Vesivärava rajatakse puudele kasvualust. Lõigus Vesivärava tn – Laagna tee käivad haljastus- ja parkla ehitustööd. Istutatud on 30 puud.

Millal avatakse tänav liiklusele? - Kui tänava avamine hilineb, siis miks?



Kui ei juhtu midagi ootamatut, avatakse tänav autoliiklusele ettenähtud ajal – novembri teises pooles. Selleks ajaks peavad kõik peamised tööd tänaval olema lõpetatud ning väiksemate töödega jätkatakse, nagu see ka algselt plaanis oli, pärast tänava avamist liiklusele. Rõhutame, et vähemalt kuni järgmise aasta kevadeni toimib Gonsiori tänava liiklus tavapärasel moel samuti, nagu see oli enne remonti.