Keskkriminaalpolitsei uus juht on Aivar Alavere

Aivar Alavere võttis täna vastu ettepaneku asuda Keskkriminaalpolitseid juhtima. 25-aastase politseistaažiga Alavere, kes viimased 13 aastat on juhtinud KKP operatiivbürood, asub KKP etteotsa 8. maist.

PPA peadirektor Elmar Vaher kinnitas, et Alavere senine kogemus politseijuhina ja panus salajaste üksuste ning jälitustöö võimekuse tõstmisse annab kindlust, et kriminaalpolitsei saab endale võimeka ja väärilise juhi.

Senine KKP juht Krista Aas asub tööle politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna juhina, saades ühtlasi peadirektori asetäitjaks.

„Aivar Alaverel on põhjalikud teadmised nii politsei varjatud tööst kui ka menetlusest, tal on silmapaistev analüüsivõime ning ta tunneb hästi inimesi, mis annab tugevad eeldused suurt kollektiivi edukalt juhtida. Keskkriminaalpolitsei on täna heal kursil. Senise juhi Krista Aasa vedamisel on üksus võtnud ette suuna, millega õõnestada kuritegelike ühenduste tegutsemist ning üha enam pannud rõhku valgekraelise kuritegevuse lõhkumisele. Selle töö edasiviimist ja arendamist ootan ka uuelt juhilt,“ ütles Vaher.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul tunneb ta Aivar Alaveret juba ligi kakskümmend aastat kui erakordselt konkreetset ja tõhusat politseinikku, kes on paljudele eeskujuks olnud. „Alavere professionaalsuse ja heade meeskonnajuhtimise oskuste tõttu hinnatakse teda kõrgelt nii Keskkriminaalpolitseis, organisatsioonis laiemalt kui ka koostööpartnerite seas,“ ütles Pärkna.

„Seetõttu ei ole ka üllatav, et Aivar Alaverest kui Keskkriminaalpolitsei uue juhi kandidaadist räägiti veel enne, kui olin teinud ametliku pakkumise. Käed lõime alles täna ja mul on hea meel, et Aivar ettepaneku vastu võttis,“ lisas Pärkna.

Alavere on töötanud politseis alates 1992. aastast. Ta alustas Lääne-Viru politseiprefektuuri Kunda politseijaoskonnas, juhtis 1997-1998. aastal Keila jaoskonda ning alates 2004. aastast töötanud erinevatel juhtivatel kohtadel Keskkriminaalpolitseis. Viimased 13 aastat on ta vedanud operatiivbüroo tööd ehk arendanud jälitusüksuste, tunnistajakaitseüksuse ja eriüksus K-komando võimekusi.

Alavere lõpetas 1996. aastal Tallinna Politseikooli. Oma õpinguid jätkas ta 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, mille ta 2004. aastal lõpetas.