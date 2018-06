Keskkriminaalpolitsei juht: Savisaare suhtes menetluse lõpetamine on ohtlik pretsedent. Minu kui kodaniku õiglustunne on riivatud

Aga olen nõus justiitsministri seisukohaga, ütlen, et see on ohtlik pretsedent. Eks igal inimesel tekib oma tunnetus, mis ta sellest asjast arvab; mina kodanikuna võin küll öelda, et minu õiglustunnet on riivatud. Ega keegi inimesena ei kahtle, et Edgar Savisaare tervis ongi kehv ja võib-olla ta ei ole võimeline kaasa tegema kogu seda protsessi sellises ulatuses, aga kindlasti oleks olnud võimalik protsessiga edasi minna - eeldusel, et Savisaare ja tema kaitsjad oleks tahtnud edasi minna. Aga see on praegu minu kui kodaniku arvamus.

Tallinna linnapea Taavi Aas on möönnud, et Tallinna linna osas on praegu käimas korruptsiooniuurimisi, millest avalikkus ei tea. Saate äkki öelda mingi suurusjärgu, kui palju kriminaalasju on käimas?

Ma kahjuks ei saa seda avalikustada.

Neid on mitmeid?

Ei kommenteeri.

Te rääkisite täna meediale omavalitsuste ja asutuste juhtide eeskujust ja rollist korruptsiooni vähendamisel, ja et vajadusel tuleb mujalt abi küsida. Tallinn on nüüd appi võtnud endise peaprokuröri, praeguse vandeadvokaadi Norman Aasa. Kui positiivselt Te seda asja näete, kas Teil on lootus, et Tallinnas hakkavad asjad paranema, et mentaliteet muutub?

Ma arvan, et Norman Aas tulenevalt oma taustast on kahtlemata väga õige inimene andma Tallinnale strateegilisi soovitusi. See oli õige samm linnavalitsuse poolt. Kohtusime [PPA korruptsioonikuritegude büroo juhi] Mati Ombleriga eelmisel nädalal ka ise Tallinna linnavalitsusega ja arutasime neidsamu küsimusi. Praegu saan öelda seda, et linnavalitsuse suust on kuulda olnud, et tahe probleemiga tegeleda on neil olemas, samuti ka plaan. Kui sinna sisu ja tegevused taha tulevad, siis võib loota, et asi paraneb.

Mis puudutab Tallinnat, siis võibolla see meediakajastus on läinud mõnevõrra kreeni. Eks Tallinn Eesti mõistes ongi eristaatuses, Tallinnas on kõike kõige rohkem: kõige rohkem inimesi, kõige rohkem raha, kõige rohkem probleeme..

.. kõige rohkem korruptsiooni?

Kõige rohkem korruptsiooni sealhulgas. See on paratamatu. Nagu ütlesin, siis Tallinna linnavalitsuse poolt on tahe selle probleemiga tegeleda olemas.

Valimised on taas lähenemas, Keskerakond peab mainet parandama. Kas Teie usute selle tahte siirusesse?

Kui ma Taavi Aasaga kohtusin, siis mulle jäi selline mulje küll, et ta tahab sellega tegeleda.

Aga Tallinn on suur ja lai ning mõtteviisi ja hoiakute muutus ei saa olla ainult ühe-kahe inimese põhine, see peab olema laiem. Peab tulema süsteemne järelevalvemehhanism taha ja alles siis hakkavad asjad muutuma.

Mis on Tallinnas süsteemselt valesti ja mida tuleks teha?

Paljud linnaametite osakondade ja asutuste juhid, keskastme juhid on hästi pikalt oma kohtadel olnud ja ilmselt see otsustusõigus on võib-olla natuke .. ma ei saa öelda, et monopoliseeritud, aga midagi sinnapoole.