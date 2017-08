Keskkonnaühenduste ühisavaldus: keskkonnaministeeriumi plaanitav muudatus ohustab kaitsealade elurikkust

Kümme keskkonnaühendused esitasid keskkonnaministeeriumile oma seisukoha, kus rõhutavad et ministri määrusega kaitsealade kaitsekorra leevendamist ei saa pidada sobivaks õigusloomeks ning toonitavad, et plaanitav eelnõu ohustab tõsiselt kaitsealade elurikkust.

"Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatust, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud," seisab Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri edastatud avalduses.

"Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile. Keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobud," kirjutab Tüür.

Plaanitav määruse muudatus võimaldaks teha näiteks tormi tagajärjel kahjustada saanud kaitsealuses metsas kergekäeliselt lageraie, väites, et tegemist on sanitaarraiega. Nõnda võib oluliselt kahjustada kaitsealust objekti ning metsa bioloogilist mitmekesisust.

"Kui avalikkust püütakse sageli rahustada kõlava väitega, et suur hulk Eesti metsadest on kaitse all, siis tegelikkuses sünnivad keskkonnaministeeriumis paraku üha uued eelnõud kaitsealadel raietingimuste leevendamiseks ning raiesurve kaitsealustele metsadele aina suureneb," ütles Tüür. "Keskkonnaühendused on nördinud, et viimase aja suurest avalikust huvist Eesti metsa käekäigu vastu hoolimata surub keskkonnaministeerium taaskord kabinetivaikuses ning kiirustades läbi olulisi ning loodust ohustavaid muudatusi, vaevumata neid eri huvigruppidele selgitama või nende arvamust küsima," lisas ta.

Keskkonnaühendused esitasid täna ministeeriumile oma seisukoha, kus rõhutavad lisaks eelmainitule, et ministri määrusega kaitsealade kaitsekorra leevendamist ei saa pidada sobivaks õigusloomeks.

Samuti juhivad ühendused tähelepanu, et planeeritavad muudatused ei ole kooskõlastatud ühegi huvigrupiga ning muudatuste koostajate hulgas ei ole ühtegi looduskaitse valdkonna ametnikku ega spetsialisti.

Ühisavalduse esitasid SA Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Kotkaklubi, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing ”Sorex”, MTÜ Läänerannik, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.