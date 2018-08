Keskkonnaminister tahab keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendada

Kiisler kommenteeris ERR-ile, et mõte keskkonnaasutsed ühendada pole tegelikult uus, seda on arutatud korduvalt, ent idee on iga kord toppama jäänud. Veel 2016. aastal soovitas rahandusministeerium liita lisaks ametile ja inspektsioonile ka keskkonnaagentuur, ent nüüd, keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on sellest plaanist loobutud. Riigireform andis aga tõuke ameti ja inspektsiooni ühendamine viimaks ära teha.

Keskkonnaminister näeb kahe asutuse ühendamisest suurt efekti.

"Inimese jaoks muutub asi lihtsamaks: tal on üks partner, kellega ta suhtleb, kui võtame nende põhiülesanded," põhjendas Kiisler.