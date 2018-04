Keskkonnaministeeriumi it-juht Marko Arula: serveriruumi põleng kiirendab loodetavasti ministeeriumi väga vananenud riistvara uuendamist

UPS-i akuploki põleng maa-ametis Foto: Marko Arula

Keskkonnaministeeriumi it-juht Marko Arula ütles ministeeriumi eilse Maa-ameti serveriruumi põlengu tagajärgede likvideerimisest rääkides, et üldiselt on praeguseks enamik maas olnud infosüsteemidest taastatud, kuid jätkuvalt kasutusest väljas olevate Eesti Looduse Infosüsteemi ja Keskkonnaregistri töö taastumise aeg ei ole veel selge. Selle põhjuseks on asjaolu, et need infosüsteemid paiknesid väga vanades seadmetes, mille osas pole selge, kas seadmeid enam uuesti kasutuse võtta on mõttekas ja võimalik, või oleks nad vaja uutega asendada.