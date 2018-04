Keskkonnaministeeriumi IT-juht: enamik teenuseid taastub tööpäeva lõpuks

Keskkonnaministeeriumi IT-juht Marko Arula ütles enne kella 17 intervjuus Delfile, et enamik serveriruumis täna puhkenud tulekahju tõttu häiritud olnud keskkonnaministeeriumi haldusala e-teenuseid taastub täna tööpäeva lõpuks.

Milline on praegune hetkeseis keskkonnavaldkonna e-teenuste taastamise osas?

Hetkeseis on selline, et me olemasolevates serveriruumides saime jahutuse tööle, elektriasjad korda, praegu alustasime teenuste püstitõstmisega, suurema osa teenuseid saame tööpäeva lõpus kuidagiviisi tehtud. Mingisugune hulk jääb katki, nendega tegeleme siin õhtul ja öösel ja homme, need on mõned maa-ameti teenused, mida me ei saa kohe niisama lihtsalt käivitada, sest me peame sealt tulekahjuruumist üht-teist ümber tõstma.

Kas võib öelda, et planeerimisel on mingi viga tehtud, sest kui ühes serveriruumis puhkeb mingi väiksem põleng, siis kogu serveripark on kohe rivist väljas?

Me lülitasime ise need ülejäänud serverid välja nii-öelda turvameetmena, et meil ei ole vaja asjata jama juurde tekitada. Kahe serveriruumi vahel on ühendatud süsteemid – sama jahutussüsteem, ühendatud elektrisüsteem. Lihtsalt selle avarii likvideerimiseks oli vaja süsteem laiemalt välja lülitada.

Seda ma silmas peangi, et kas need süsteemid ei peaks olema eraldi, et poleks niimoodi, et kui ühes serveriruumis midagi juhtub, siis selle seotud ventilatsiooni ja elektrisüsteemi tõttu tuleb kogu serveripark välja lülitada?