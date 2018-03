Keskkonnakomisjon: Väikest väina läbivad rändlinnud vajavad kaitset

Fotol on aktsioon väinatammi avade tegemiseks, millele on kõrgepingeliini likvideerimise kõrval samuti tähelepanu juhitud.

Riigikogu keskkonnakomisjoni homsel istungil on taaskord tähelepanu keskmes Väikese väina tammil kulgeva õhuliini kahjulik mõju rändlindudele. Seekordse arutelu aluseks on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu valla ühine pöördumine.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on teema käsitlus jätkuks komisjonis 2016. aasta oktoobris toimunud arutelule.

Keskkonnakomisjon pöördus pärast 2016. aastal toimunud istungit Eleringi ja Keskkonnaameti poole ettepanekuga, et on vaja likvideerida nimetatud kõrgepingeliinid. Elering on langetanud tänaseks otsuse, et aastaks 2020 valmib merekaabel, millega likvideeritakse üks kõrgepingeliin. „Tunnustan, et asjad liiguvad paremuse suunas ja nüüd vajab veel lahendamist teise õhuliini küsimus, mille likvideerimise võimalusi me koostöös osapooltega otsime,“ ütles Vakra.

Ta toonitas, et tammil kulgeva kõrgepinge õhuliiniga seotud probleemi tuleb suhtuda täie tõsidusega. „See on suureks ohuks väinas peatuvatele ja pesitsevatele veelindudele. Eriline mõju on sellest suurtele rändlindudele,“ märkis Vakra. Tema hinnangul peame me igati kaitsma meelispeatuskohta paljudele linnuliikidele, kelle hulgas on ka väikeluiged ja laululuiged. Eesti Ornitoloogiaühingu hinnangul sureb Väikese väina tammil aastas 500-2500 lindu liini sisse lendamise tõttu.

Vakra märkis, et vaja on kiirendada merekaabli rajamist. Võimalikke lahendusi saab pakkuda vaid valla, võrguettevõtte ja keskkonnakaitse asutuste ning riigi koostöö, et esmalt planeerida mõistlikud ja kõige ratsionaalsemad alternatiivid. Komisjoni istungil soovitakse teada saada, missugused sammud on astutud ühises pöördumises tõstatatud probleemide lahendamiseks.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud ornitoloogiaühingu, kohalike omavalitsuste, Eleringi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaameti esindajad.