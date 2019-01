Keskkonnakomisjon: jäätmeseaduse eelnõu tuleb ringi teha

Eelnõu menetlemise käigus tegi komisjon üle kümne istungi huvigruppidega ning eelnõule esitati kokku 250 muudatusettepanekut. Komisjon sai huvigruppidega kokkuleppe 130 küsimuses.

Komisjoni esimees Rainer Vakra lisas, et lahkarvamusi jäi olulistes küsimustes siiski liialt palju, et eelnõu edasi menetleda.

Tema hinnangul oleks pidanud Keskkonnaministeerium tegema põhjalikumat tööd selle nimel, et eelnõu oleks enne riigikokku saatmist olnud paremini ettevalmistatud.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling nentis, et jäätmeseaduse menetlemise sellist finaali oli kahjuks võimalik juba mõnd aega tagasi ette ennustada. "Eks see ole ühelt poolt õpetlik protsess, kus peeglisse vaatamise põhjust on nii valitsusjuhil, ministeeriumil, riigikogul kui ka sektoril, keda kaasati," ütles Palling.

Ta lisas, et vaatamata sellele, et Eestit ähvardab 2020. aastaks ebaõnnestumise puhul suur trahv, ei suudetud leida koostöötahet.