Keskkonnainspektsioon asus tööle: Paljassaares prügi maapõue matmise asjus algatati väärteomenetlus

Ta juhtis ühtlasi tähelepanu asjaolule, et tegelikult võinuks arutule looduserüüstamisele piiri panna juba eile sündmuspaigal viibinud mupo ametnik. "Kohalikul omavalitsusel on jäätmeseaduse mõistes sama pädevus ja vastutus mis Keskkonnainspektsioonil, Tallinna linn on andnud vastavad volitused mupole," selgitas Tuul. Kohalik omavalitsus vastutab oma haldusterritooriumil nii jäätmekorralduse kui heakorra eest ja neil on üldjuhul oma piirkonnast ja ka riskikohtadest parem ülevaade. "Paistab, et praegune heakorra probleem on olnud pikaajalisem ja oleks saanud juba varem sekkuda," nentis ta.

