Keskkonnaamet peatas Harku järve äärse metsa raieload

Eile andis Keskkonnaamet teada otsusest peatada Harku järve äärsetele läänemetsadele väljastatud lageraieload.

Tegemist oli kiiresti kulgenud vaidega, mis sai alguse kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) poolt 28. juulil tehtud pöördumisest. Ühendus teavitas Keskkonnaametit, et Harku järve äärsetele metsadele väljastatud lageraieload on vastuolus valla üldplaneeringuga ning tuleb seetõttu peatada.

Edaspidi võib nendesse metsadesse väljastada osaliselt turberaiete ja harvendusraiete lube.

Raielubade väljastamisel konsulteerib ühendus õigeaegselt erialaspetsialistidega, et ei toimuks metsamassiivide kahjustamist.

Kodanikuühenduse seisukohaks on, et kuna tegemist on Harku valla viimaste metsadega ning neil on nii inimestele, loomadele kui veestikule äärmiselt oluline roll täita, siis oleks käesoleva protsessi loogiliseks jätkuks Harku vallavalitsuse poolt sealsete läänemetsade kaitse alla võtmine.