Keskfraktsioon mitteametlik seisukoht on, et kooseluseadus tuleks tühistada

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles Delfile, et keskfraktsiooni mitteametlikuks seisukohaks on kooseluseaduse tühistamine. Kersti Sarapuu aga möönas, et ühist seisukohta ei kujundatud.

"Meie mitteametlik seisukoht on tõesti, et võiksime esimese lugemise lõpetada. Ka IRL on sama meelt," selgitab Karilaid.

Karilaid osales tänasel koalitsiooninõukogu nõupidamisel ja nendib, et kuna sotsiaaldemokraadid on seaduse tühistamise vastu, võivad tekkida probleemid.

Karilaiu sõnul pakuvad nad sotsiaaldemokraatidele kompromissi, et minna eelnõuga edasi alles siis, kui on teada, kuhu suunas liikuda."Teen ettepanek eelnõu seisma panna, kuniks teame, kuidas edasi minna," lisab ta.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et EKRE eelnõud kooseluseadus kehtetuks tunnistada küll arutati, kuid fraktsioon ühist seisukohta ei kujundanud. Sarapuu lisas, et koalitsioonis tuleb leida ühisosa ning kui seda pole, ei saa rääkida kooseluseaduse tühistamisest ega sellega edasiliikumisest. Ta tõdes, et Keskerakonna fraktsioonis on erinevaid mõtteid ning esitatud on edasiliikumiseks ka erinevaid arvamusi.