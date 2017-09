Keskerakonnast sai hundipassi veel 15 inimest, kes valimistel koduparteid õõnestavad

Keskerakonnast visati täna välja veel 15 liiget, kes lähevad valimistele vastu mõnes kodupartei vastu kandideerivas nimekirjas. Kokku on väljaarvatute number juba 47.

Täna esitasid Keskerakonna nii Saaremaa kui ka Tartumaa piirkondade juhatused erakonna juhatusele ettepaneku välja arvata inimesed, kes konkureerivad oma koduerakonna vastu valimisliitudes.

Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek erakonna piirkondadele ja juhatusele oli, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Partei büroost kinnitati täna õhtul Delfile, et juhatus nüüd mainitud piirkondade soovid ka kinnitas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et volikogu otsus on täitmiseks ning erakonna juhatus arvestas piirkondade taotlusi. "Erakonnaliikmete väljaarvamine on kahtlemata raske otsus, kuid samas on see antud olukorras vajalik ja õiglane, et erakond saaks tugevamana edasi liikuda. Volikogu otsus, et valimisnimekirjades kandideerijad ei saa erakonnas jätkata, kehtib kõikjal – nii Tallinnas, Tartumaal kui ka Saaremaal," rõhutas Korb.

Tartu piirkonnas visati parteist välja kolm liiget, Saaremaal tosin. Nädala eest heitis Keskerakonna juhatus välja juba 32 keskerakondlast, kes valimistel mõnes teises nimekirjas kandideerivad. Olga Ivanova ja veel 31 liiget visati erakonnast välja juhatuse liikmete häältega 12:2.

Loe veel

Küll aga otsustas Ivanova, et valitsusliitu ta õõnestama ei hakka ning jätkab riigikogus Keskerakonna fraktsioonis.

Valimised toimuvad 15. oktoobril.