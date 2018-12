Keskerakonnaga taasliitub partei endine esimees Andra Veidemann

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et Andra Veidemann on inimene, kes on alati otsinud poliitikas ja mujalgi ühisosa ning toonud erinevaid osapooli kokku. "Ühiskondlikku leppe sihtasutuse juhatajana seisis ta aktiivselt muu hulgas teaduse rahastamise eest. Andra Veidemann koondas erinevaid organisatsioone ja inimesi, et tõsta aktiivsust poliitilistes protsessides kaasalöömisel ning ühiskondlike debattide taset. Viimase aja sündmused on näidanud, et rahulik ja konstruktiivne dialoog on väga vajalikud ning peame ühiselt üksteise kuulamisel veelgi pingutama. Andra panus selleks on kahtlemata väga teretulnud," rõhutas Ratas.

Veidemann leidis, et erakonna esimehe Jüri Ratase töö on selgelt näidanud, et ta liitub muutunud erakonnaga. „Keskerakond on muutunud selliseks erakonnaks, kuhu tahan jälle kuuluda ja kuhu mind on tagasi kutsutud,“ sõnas endine poliitik. Veidemann, kes on olnud ka aastatel 1995-1996 Keskerakonna esimees, sõnas, et Jüri Ratas ja tema meeskond on suutnud seda, mida mõne kuu jooksul ei õnnestunud temal erakonnas korda saata. „Mul on hea meel olla selle tugeva meeskonna liige ning panustada Keskerakonna valimistulemusse,“ kinnitas ta.