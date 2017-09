Keskerakonna volikogu otsustas: Olga Ivanova visatakse parteist välja, Savisaar võib jääda

Keskerakonna volikogu võttis täna vastu avalduse, milles öeldakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas. Tõsi, on üks erand - Edgar Savisaar võib jääda. Ent näiteks Olga Ivanovale näidatakse ust.

„Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa teised erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks,“ seisab erakonna volikogu avalduses.

Avalduses seisab, et kuigi Edgar Savisaar ise on olnud alati väga resoluutne valimisliitude ja erakonna vastu kandideerijate osas ning sellist teguviisi jõuliselt kritiseerinud, austatakse Edgar Savisaare kui asutajaliikme teeneid Eesti riigi ja erakonna ülesehitamisel ning tema jätkamine Keskerakonnas on mõistetav.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris, et nõustub erakonna vastu kandideerijate väljaarvamisega erakonnast. „Sisuliselt on need inimesed ennast ise väljapoole erakonda asetanud. Vajalik on selgus – kas kandideerid Keskerakonna nimekirjas või Keskerakonna vastu,“ ütles Ratas.