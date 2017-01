Keskerakonna volikogu: määratlemata kodakondsusega inimeste arvu tuleb vähendada

Eestis elab ligi 80 000 määratlemata kodakondsusega inimest, mis näitab suurt lahendamata probleemi. Keskerakonna volikogu hinnangul on vajalik tõsta fookusesse määratlemata kodakondsusega inimeste arvu vähendamine ning Eesti kodanike arvu kasvatamine.

Seni on valitsust juhtinud erakonnad püüdnud antud probleemist mööda vaadata ning ajutiseks lahenduseks loodud nn halli passi süsteem on muutunud püsivaks probleemiks, mis lõhestab Eesti ühiskonda, teatas Keskerakonna pressiesindaja.

"Hallide passide süsteemile ning selle muutmise vajadusele on tähelepanu juhtinud ka mitmed ühiskonnateadlased ja rahvusvahelised organisatsioonid. Hallide passide probleem ei lahene iseenesest.

Poliitiliste oponentide katsed sildistada antud probleemikäsitlust valimiskampaaniaks, pole tõsiseltvõetavad. Selline on Keskerakonna seisukoht olnud juba aastaid. Vastuseis määratlemata kodakondsuse probleemi lahendamisele on ühtlasi vastuseis Eesti ühiskonna suuremale sidususele, tegemist on Eesti riikluse kindlustamise ja elanikkonna ühtsuse tagamisel äärmiselt olulise küsimusega.

Keskerakonna volikogu toetab erakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase seisukohta määratlemata kodakondsusega inimeste arvu vähendamiseks. Ka Keskerakonna volikogu leiab, et 25 aastat Eestis elanud inimestele tuleb anda kodakondsus lihtsustatud korras. Inimesed, kes elasid Eestis enne 20. augustit 1991 ning on tänaseks rohkem kui veerand sajandit siin elanud, töötanud, makse maksnud ja lapsi kasvatanud, on meie inimesed. Debatt selles küsimuses tuleb avada ning probleemsed kohad ühiskonnas läbi arutada.

Määratlemata kodakondsuse küsimuse lahendamine on 2019. aasta riigikogu valimiste üks põhiküsimusi."