Keskerakonna võim on Jõhvis murenemas. Opositsioon süüdistab vallavanem Repinskit valetamises, poliitik eitab kõike

Isiklikult on opositsioonis olevale Niina Neglasonile (valimisliit Jõhvi Eest) pinnuks keskerakondlaste juhtimisstiil. "Mind häirib, et Martin Repinski valetab," ütles ta. Kord räägib naise sõnul Repinski üht, siis jälle teist juttu.

Keskerakonna võimuga on naise sõnul kaasa tulnud arusaamatult kõrged palgad ja hüvitised võimulolijatele ning erakorralised raha eraldamised valla eelarvest üritustele, mis "pole erakorralised, vaid toimuvad iga aasta," ütles Neglason. Tõi ta näiteks iga-aastase kultuuriürituse Slaavi valgus, mida erakorraliselt volikogu heakskiiduta rahastati 12 000 euroga tavalise kolme kuni kuue tuhande euro asemel ning ka teisi erinevaid üritusi. "Toimub tohutu laristamine, tehakse suvalisi kingitusi," ütles Neglason linnavõimu tavatu majandamise kohta.

Vastuseks valetamissüüdistusele ütles vallavanem Martin Repinski: "Faktid on avalikult kättesaadavad. Kui vaadata, mida Neglason ütleb, on näha, kes räägib tõtt, kes mitte." Kõik rahalised otsused on Repinski sõnul lähtunud eelarvest "mille on kinnitanud eelmine koalitsioon." Nii kinnitas vallavanem, et üritusele Slaavi Valgus - uue nimega Sõnajalaõis - tuli ettepanek eraldada raha eelmise koalitsiooni poolt.

Valla dokumendiregistrist selgub, et otsus Sõnajalaõiele erakorralist lisarahastust anda oli Repinski vallavalitsuse otsus.