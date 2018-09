Keskerakonna Tartumaa aseesimees lahkus erakonnast, sest Keskerakond ei toetanud põllumajandustoodete impordi peatamist

Tartumaa piirkonna esimees Peeter Ernits kirjeldas tüli tekitanud kohtumist ka oma Facebooki lehel. Nimelt protesteerisid mõned talunikud, nende seas Jazõkova, välismaise toidukauba sisseveo vastu. Jazõkova võttis ka Ernitsa postituse all sõna.

"Ei ole vaja sisse importida põllusaadusi selleks, et nõrgestada oma maaelu. Kui Euroopa Liit võtab meilt vabaduse ja iseotsustamise õiguse, sunnib meid trahvide ähvardusel tegema asju, mis on meile kahjulikud, siis on kaks võimalust, kas kehtestada ennast ja nõuda enda õigusi vaba riigina või astuda sellest ühendusest välja," kirjutas Jazõkova.

Ernits teatas septembri alguses, et lahkub Keskerakonnast EKRE-sse. 19. septembril rääkis ta Kanal 2 saates "Hommik!", et Keskerakonna Tartumaa piirkonnast on alanud massiline lahkumine.

Jazõkova lahkus EKRE-st 2016. aasta detsembris. Enne oli puhkenud skandaal seoses Keskerakonna ja EKRE kokkuleppega, millega Keskerakond andis salaja 100 000 eurot oma katuserahasid EKRE-le. Järgnenud tüli käigus lahkus Jazõkova EKRE-st.

Aastatel 1994-2014 kuulus Jazõkova Eestimaa Ühendatud Vasakparteisse.