Keskerakonna Tallinna Nõukogu otsustas: Kesklinna vanemaks saagu Taavi Pukk

Täna kogunenud Keskerakonna Tallinna Nõukogu otsustas konsensuslikult, et

Kesklinna vanema kandidaadiks esitatakse erakonna pressisekretär Taavi Pukk.

“Loomulikult on tegemist suure väljakutsega ning olen erakonnale selle usalduse eest väga tänulik,” ütles Pukk, “Kesklinna linnaosa on Tallinna visiitkaardiks ning kõik siin toimuv on avalikkuse erilise tähelepanu all, esmajoones see, mis puudutab heakorda ning turvalisust. Ees ootab tõsine

töö, mis nõuab täit pühendumust.”

Linnaosa vanema nimetab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse.

Kesklinna valitsuse endine juht Alar Nääme vabastati teenistusest tema enda soovil. Ta jäi lõplikult süüdi omastamises, kui riigikohus keeldus tema süüdimõistva otsuse edasikaebust menetlusse võtmast. Riigiprokuratuur süüdistas Näämet ametiisikuna Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseaduslikus kasutamises ligi 2800 euro ulatuses. Selle raha eest korraldas ta enne 2015. aasta riigikogu valimisi Valgas üritusi. Nääme kandideeris riigikogusse Valgamaal.