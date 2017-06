Keskerakonna Saaremaa piirkonna uus juht: Saaremaa suurvald paneb kohalikud poliitikud enam koostööd tegema

Laupäeval valis Keskerakonna Saaremaa piirkond endale uue juhatuse ning esimehe. Esimeheks valiti ettevõtja ning pikaaegne Torgu valla volikogu esimees Mihkel Undrest. Peale tema valiti juhatusse veel veel seitse inimest.

Undrest sõnas Meie Maale, et eesmärgiks on nii kohalikel valimistel kui kui järgmistel riigikogu valimistel Saaremaad hästi esindada ja Keskerakond kohalike seas enam au sisse tõsta.

Saaremaa suurvalla tekkest arvab Undrest hästi, sest see paneb tema hinnangul poliitikud enam koostööd tegema. „Tuleb osata koostööd teha, tuleb panna ennast kuulma, et meil on üks Saaremaa, ühed huvid ja eesmärgid, siis läheb elu paremaks kõikjal Saaremaal.“

Lisaks Undrestile valiti Saaremaa piirkonna juhatusse Aivar Aru, Jaanika Rikko, Helle Sulg, Larissa Koppel, Rainer Helde, Liina Jürisson ja Urve Lillimägi.

