Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhid peatasid oma tegevuse

Usalduskriis Keskerakonna peakontori ja Saaremaa piirkonna juhtide vahel viis viimased otsuseni peatada oma tegevus kuni piirkonna erakorralise koosoleku kokkukutsumise ja uue juhtkonna valimisteni.

Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Janne Nurmik ei soovinud vastuseisu üksikasjalikult kirjeldada. Ta märkis Saarte Häälele, et kandideeris tänavusel aastakonverentsil Saaremaa piirkonna esimehe kohale teadmises ja parimas lootuses, et erakonna peasekretär Jaak Aab täidab nii talle, piirkonna juhatusele kui ka erakonna esimehele antud lubadust. Lubaduse sisu ei soovinud ta täpsustada.

“Kahjuks ei ole seda tänaseks juhtunud,” tõdes ta ja lisas, et 5. mail toimunud kohtumisel peasekretäriga sai selgeks, et lubadust algsel kujul ei olegi plaanis täita. Sellest tulenevalt kogunes Saaremaa piirkonna juhatus 7. mail erakorralisele koosolekule.

“Kujunenud olukorda igakülgselt arutanud, leidsime, et tegemist on usaldamatusega Saaremaa piirkonna juhatuse vastu ning sellest lähtuvalt ei leia me tulemuslikku viisi valmistuda kohaliku omavalitsuse valimisteks,” sõnas Nurmik.

Piirkonna juhatus otsustas, et erakonna juhatus võib esimesel võimalusel kutsuda kokku Saaremaa piirkonna erakorralise koosoleku, kus oleks päevakorras praeguse esimehe ja juhatuse tagasiastumine ning uue esimehe ja juhatuse valimine. Praegune juhatus ja esimees on kuni erakorralise koosoleku tulemuseni oma volitused peatanud.