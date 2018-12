Keskerakonna saadikud muutusid võimule saades Ukraina suhtes sõbralikumaks

Riigikogu on mitu korda teinud avaldusi Ukraina toetuseks, viimane võeti vastu eile. Kõige rohkem skeptikuid on alati olnud Keskerakonnast, kuid üldpilt on selline, et peale võimule saamist 2016. aastal muutisid keskerakondlased riigikogu hääletustel Ukraina suhtes sõbralikumaks.

2014. aasta veebruaris reageeris Venemaa president Vladimir Putin Ukraina venemeelse presidendi Viktor Janukovitši põgenemisele Ukrainast Krimmi okupeerimisega. Nädalapäevad hiljem, 5. märtsil 2014 võttis riigikogu 75-poolthäälega vastu avalduse Ukraina toetuseks.

Sellel korral oli ka üks vastuhääl, mille andis keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin. Avaldust toetas 12 keskerakondlast, seitse keskerakondlast (Valeri Korb, Lauri Laasi, Heimar Lenk, Priit Toobal, Yana Toom, Ester Tuiksoo, Vladimir Velman) puudusid, Marika Tuus-Laul jättis hääletamata.

Enne hääletust kõneles Keskerakonna nimel Mailis Reps, kes toetas avaldust. Keskerakonnas valitsev lõhe tuleb aga istungi stenogrammist selgelt välja, sest oma küsimuses riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsonile küsis Stalnuhhin, kas on ikka mõistlik avaldusega kiirustada, vaid tuleks välja selgitada, mis Ukrainas tegelikult toimub.