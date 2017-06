Keskerakonna roheliste kogu uus juht: soovin keskkonnateemad paremini suurde poliitikasse viia

Keskerakonna roheliste kogu, mis ühendab keskkonnateemade vastu huvi tundvaid keskerakondlasi, valis uueks esimeheks endise riigikogulase Marko Šorini.

Uueks esimeheks valitud Šorin sõnas, et ta soovib kogu aktiivsemaks muuta ning vajalik on keskkonnateemad viia paremini nii erakonnaliikmeteni kui ka suurde poliitikasse.

"Alles hiljuti oli Riigikogu suures saalis arutelus Eesti metsanduspoliitika, just sellistel puhkudel oleks vaja Roheliste kogu sisendit, et leida parim kesktee ka erakonna liikmete hulgas,"tõi Šorin välja.

Ta lisas, et ka Rail Baltic on teema, mis vajab lisaks majanduslikule ka keskkonda arvestavat lähenemist. "Keskkonnaaspektidega arvestamine ei pea tähendama loobumist projektidest, mis on majanduse elavdamiseks kasulikud," leidis kogu uus juht.

Juhatusse valiti Jüri Martin, Triinu-Liis Paabo, Triin Lukk, Märt Sults, Madis Kaasik, Marek Leemets ja Carine Oganesyan.

Kogus tulid arutlusele ka keskkonna mõju inimestele, ülipeen tolm linnaõhus, GMO, alternatiivkütused, keskkonnaõpetus ja muu.