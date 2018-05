Keskerakonna riigikogu fraktsiooni nõunikud said möödunud aastal tuhandeid eurosid preemiat

Äsja avalikustatud avalike teenistujate palgaandmetest selgub, et Keskerakonna riigikogu fraktsiooni nõunikele maksti mullu välja märkimisväärseid preemiaid.

Möödunud aastal sai Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhataja Kätlin Pääro lisatasu ja/või preemiat 7500 eurot, seda lisaks kuupalgale, mis on pisut alla 2500 euro.

Keskerakonna nõunik Andre Hanimägi sai 6500 eurot preemiat. Hanimägi töötab fraktsioonis nõuniku ametikohal osalise koormusega (0,8) ja tema igakuine palk oli 2017. aastal veidi alla 1800 euro.

Samal ametipostil olev Greta Silberg-Käärik sai lisatasuna 6000 eurot.

Hanimägi ütles Delfile, et suured preemiad tulenevad eeskätt sellest, et 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses töötas fraktsioonis pelgalt kolm inimest. "Võrdluseks, täna on Keskerakonna fraktsiooni palgal seitse inimest ning töökoormus jaotatud ühtlasemalt," märkis ta.

Hanimägi möönis, et lisatasude näol oligi eelkõige tegemist asendustasudega, mida maksti töötajate vähesest arvust ning toonasest kõrgemast töökoormusest tulenevalt. "Rõhutan, et igal riigikogu fraktsioonil on oma kindel aastaeelarve, mille raamides oma tegevust nii personalipoliitikas kui ka muudes küsimustes planeeritakse," märkis ta.