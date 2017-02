Keskerakonna Rakvere osakonna juhiks valitud Siret Kotka: minu kandidatuur ja võit tekitasid solvumist ja pahameelt

Keskerakonna pressiesindaja teatel valis erakonna Rakvere osakond eile oma uueks esimeheks riigikogulase Siret Kotka. Keskerakonna Rakvere osakonna teatel sai Kotka ametisse aga salalikult ja omavahelisi kokkuleppeid eirates.

"18. jaanuaril toimunud Keskerakonna Rakvere osakonna koosolekul üritas riigikogu liige ja keskerakonna juhatuse liige Siret Kotka omavahelisi kokkuleppeid eirates tõusta Rakvere osakonda juhtima. Selline salalik käik hämmastas kõiki tänased keskerakonna Rakvere osakonna juhatuse liikmeid," teatas Rakvere osakonna juhatus.

"18. jaanuaril tegi Siret aga oma valiku, jättes järgimata tema enda poolt antud lubadused. Sellist käitumist ei saa aktsepteerida. Usaldus on kadunud. Siinkohal katkeb meie koostöö. Ei ole võimalik Siret Kotka osalemine Rakvere osakonna tegevuses ega juhtimises. Meie seisame erakonna ühtsuse eest Rakveres. Meil on kahju, et Siret Kotka on otsustanud seda ühtsust lõhkuda," seisab juhatuse avalduses.

Juhatuse teatel oli otsustatud, et erakonna Rakvere osakonna juhiks toetatakse üksmeelselt 2015. aastal erakonnaga liitunud pikaaegse linnapea kogemustega Andres Jaadla kandidatuuri. "Selle teadmise ja kindla kokkuleppega mindi üldkoosolekule 18.01.2017. See oli ka Lääne Viru piirkonna esimehe Siret Kotka enda ettepanek ning Siret Kotka oli erakonna osakonna seisukohtadest täielikult teadlik."

Rakvere juhatuse sõnul kutsus Siret Kotka erakonna põhikirjas sätestatud korda rikkudes 9. veebruariks kokku põhikirjavastase koosoleku. "Kõigi nende viimaste nädalate jooksul on Siret Kotka püüdnud kohtudes üksikult Rakvere osakonna juhatuse liikmetega, juhatuse liikmetele tehtud telefonikõnedes on ta meelitanud ja ähvardanud ning valetanud. Püüdnud moonutada fakte ja tekkinud olukorda ning laimates juhatuse liikmeid, püüdes inimesi vastandada üksteise vastu."

Siret Korka sõnul on eelmise juhatuse liikmed andnud meediale valeinfot, et ta on inimeste usalduse kaotanud. "Tegelikkus on vastupidine. Kohale tulnud inimesed hääletasid üksmeelselt minu esimeheks saamise poolt,“ ütles Siret Kotka Keskerakonna pressiesindaja vahendusel.

Kotka sõnul on tema kandidatuur ja võit tekitanud solvumist ja pahameelt nendes, kes kohta ihaldasid ning nüüd juhatuse nimel sõna võtavad. Kotka poolt hääletas 36 inimest 37s, üks hääl oli kehtetu.

Erakonna arendusjuht Urmo Saareoja ütles, et Rakvere osakonnale valiti 9. veebruaril uus juhatus, mille esimeheks on Siret Kotka ja juhatuse liikmeteks Urmas Laht, Toivo Keva, Helgi Kreek ja Riho Kari. Juhatuse valimise jaoks oli tema kinnitusel kvoorum koos. „Loodan, et meediat ja Rakvere inimesi ei eksitata rohkem, vaid juhatuse nimel võtavad edaspidi sõna esimees või selle valitud liikmed,“ sõnas Saareoja, kes avaldas kahetsust, et osad erakondlased külvavad segadust.