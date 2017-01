Keskerakonna peasekretär: ma ei usu, et me läheme Edgar Savisaarega kohtusse vaidlema

Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate Foto: Priit Simson

Keskerakond teatas erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK), et on valmis enda peale võtma Edgar Savisaare ligi 117 000-eurose kohustuse, mis tekkis, kui kohus otsustas, et Tallinna maksumaksja raha eest tehti Keskerakonna valimiskampaaniat. Keskerakond Savisaarelt endalt seda raha sisse nõuda ei taha.