Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Jaan Toots: nii-öelda värbamas käisid peaaegu kõik peale sotsiaaldemokraatide

„Ma leian, et mul on selleks aeg küps, olen selles vanuses, kui mujal maailmas ikka minnakse alles riigiasju ajama,” põhjendas Toots Delfile oma otsust riigikogu valimistel kandideerida. „Ma olen juba pika töömeheelu ära elanud, 23 aastat sise- ja julgeolekurorganites ning 21 aastat äris. Ma leian, et on õige aeg oma teadmistega riigikokku minna, kui see õnnestub,” lisas ta.

Tootsi kinnitusel käisid teda nii-öelda värbamas peaaegu kõik peale sotsiaaldemokraatide. Keskerakonna kasuks mõjutas Tootsi sõnul otsustama see, mida partei Jüri Ratase juhtimisel kahe aasta jooksul läbi on teinud. „Kuidas ta Narvas käitus nende parteilastega, kes läksid nagu viltust teed pidi, see oli mulle väga suureks tõestuseks,” rääkis Toots.