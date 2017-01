Keskerakonna majamüük ootab Tallinna linna luba

Keskerakonna kontori koosolekutuba Foto: Priit Simson

Keskerakond tahab võlgadest vabanemiseks müüa oma kontori Toompeal. Häda on aga selles, et kontori kaasomanikuks on Tallinna linn, mis peab ka müügiga nõus olema. Linnavalitsust juhivad keskerakondlased, mistõttu mure ei pruugi liiga suur olla.