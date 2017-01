Keskerakonna linnavolikogu fraktsioon toetab korruptsioonikuriteo süüdistuse saanud Kalev Kallot

Tallinna linnavolikogu arutab täna kell 16.00 istungi ainsa punktina volikogu esimehe Kalev Kallo umbusaldamist. Keskerakonna fraktsioon toetab ühtselt Kallo jätkamist volikogu esimehena, teatas linnavolikogu keskfraktsioon.

Fraktsiooni esimees Toivo Tootsen sõnas, et volikogu esimees on oma tööd teinud pühendunult ja vastutustundlikult ning keskerakondlastel ei ole tehtud töö osas etteheiteid.

„Vastupidi, Kalev Kallo on volikogusse hoopis juurde toonud konstruktiivset arutelu ning debatte. Linnaeelarvet arutati kolmel istungil ja paljude opositsioonisaadikute parandusettepanekutega arvestati linnaeelarve planeerimisel,“ tõi Tootsen näited. Tootsen lisas, et Kallo head tööd näitab ka see, et opositsioon pole umbusalduses ühtne. „26. jaanuaril volikogule üle antud umbusaldusele kirjutas alla 32-st opositsiooni saadikust vaid 25,“ ütles Tootsen.

Tootsen rõhutas, et Tallinna linna juhtimine on olnud stabiilne ja jätkusuutlik. „Seda kinnitab Tallinna elanike arvu pidev kasv ja positiivne eelarve. Keskerakonna fraktsioon teenib endiselt oma valijate huve ning me jätkame seda ka tulevikus. Umbusalduse taga on vaid opositsiooni mäng, millega soovitakse pääseda pilti ning võib-olla avaldada all-linnast survet Toompealegi. Meie sellega kaasa ei lähe ja jätkame valijatelt saadud mandaadiga oma lubaduste täitmist,“ ütles Tootsen.

Kallo sai hiljuti Edgar Savisaare kriminaalasjas süüdistuse altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamises. Seoses sellega esitati talle linnavolikogus umbusaldusavaldus.

„Oleme varasemalt pöördunud volikogu juhi poole, et ta võtaks poliitilise vastutuse linnas toimuva eest ja lahkuks kuni kohtuotsuse selgumiseni oma ametikohalt. Kahjuks ei ole ta seda võimalust kasutanud,“ ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat.

„Samuti ei ole Kallo täitnud linnavolikogu juhina oma ülesannet seista hea selle eest, et valida altkäemaksu võtmise kahtluse tõttu kriminaalsüüdistuse saanud ja Harju maakohtu otsusega ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare asemele linna juhtima täievoliline ja teovõimeline linnapea,“ lisas ta.