Keskerakonna Kristiine piirkonna juht: Savisaare video sisu jäi mulle mõistetamatuks

Keskerakonna Kristiine piirkonna juht Andrei Novikov sõnas, et tema jaoks jäi arusaamatuks, mis oli Edgar Savisaare video sisu, täna toimuvale Keskerakonna Tallinna nõukogu koosviibimisele ei tohiks selle avaldamine mingit pitserit vajutada.

„Ma usun, et kui Edgar Savisaar otsustab kandideerida, annab ta sellest üheselt ja selgesti mõistetavalt teada,“ lausus Novikov. „Ta on selline inimene, et kui ta soovib midagi teha, siis ta ütleb seda otse, mitte ei anna märku mitmeti tõlgendavate videote näol.“

Laupäeval avaldatud videos teatas Edgar Savisaar, et ta on tagasi ning pole mõtet teda veel maha kanda. Otseselt ta siiski uue valimisliidu loomist välja ei ütle.

Novikovi sõnul jäi talle arusaamatuks tehtud video aeg ja eesmärk. „Seetõttu pole ka minu arvates mõtet pikemalt spekuleerida sel teemal. Minu jaoks puudub sellel uudisväärtus.“

Täna kohtub Keskerakonna Tallinna nõukogu, et arutada sügisesi valimisi, üheks tähtsamaks jutupunktiks peaks olema ka Edgar Savisaare valimiste üldnimekirja esinumbrina kandideerima kustumine. Nõukogus osalev Novikov ütles, et tema arvates ei tohiks Savisaare video tänastele plaanidele mingisugust mõju avaldada.