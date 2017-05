Keskerakonna Kesklinna ja Nõmme esinumbriteks said ministrid Korb ja Reps

Täna otsustas Keskerakonna Tallinna Nõukogu nimetada Kesklinna valimisringkonna esinumbriks Mihhail Korbi ning Nõmme valimisringkonna esinumbriks Mailis Repsi. Tänaseks on Keskerakonnal Tallinnas nimetatud kõik esinumbrid.

Ettepaneku teinud Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Mailis Reps on aastate jooksul ennast tõestanud väga võimeka poliitikuna, kellel on kaalukas kogemus nii ministriametist kui ka Riigikogu tööst. „Mailis Reps on Nõmme elanikuna väga hästi kursis selle linnaosa peamiste murede ja vajadustega. Mailise suurt töövõimet ja pühendumust teades ei ole mul kahtlustki, et ta on õige valik juhtimaks Keskerakonna Nõmme valimisnimekirja,“ lausus erakonna esimees.

Mihhail Korbi kohta ütles Ratas, et ta on juhtinud mitut Tallinna linnaosa. „Mihhail on hea suhtlemisoskusega ja otsusekindel poliitik, kelle saavutused linnaosavanema, Riigikogu liikme ja ministrina kõnelevad iseenda eest. Põhjaliku inimesena on ta peensusteni kursis linnajuhtimise murede ja rõõmudega ning kohalike omavalitsuste valdkonnaga laiemalt. Mihhail Korbi energia ja kogemus on Keskerakonna Kesklinna nimekirja vedamisel kahtlemata väga väärtuslik,“ tunnustas erakonna esimees.

Nõmme esinumber Mailis Reps sõnas, et Nõmmel kandideerimine on loogiline, sest ta on pikalt seal elanud ja on kursis selle linnaosa igapäeva eluga. „Osalen kohalikel valimistel eeskätt Keskerakonna toetuseks. Pean väga tähtsaks seda, et meie erakonna eestvedamisel korraldatakse linna elu lähtudes kohalike elanike soovidest,“ ütles Reps.

Loe veel

Mihhail Korb sõnas, et annab endast Kesklinna esinumbrina parima, et Keskerakond võidaks kohalikud valimised Tallinnas ka sel korral ning riigi-linna vaheline koostöö jätkuks. „Riigi ja linna koostöö on Kesklinnale positiivne. Võtame näiteks ühisel jõul Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise või linnaosa lähedal asuva Linnahalli koos korda tegemise,“ rääkis Korb.

Tänaseks on Keskerakonnal nimetatud kõik Tallinna valimisringkondade esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis Riigikogu liige Viktor Vassiljev, Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom, Kristiines Riigikogu liige Andrei Novikov ja Pirital linnaosa vanem Tõnis Mölder.