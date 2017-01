Keskerakonna juhatus võtab ette Yana Toomi soolo europarlamendis

Toom ei teavitanud ega kooskõlastanud oma erakonnaga aktiivset toetust Itaalia venemeelsetega liitumiseks europarlamendis.

Euroopa parlamendi liberaalseid saadikuid koondava ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt üritas selle nädala alguses saadikutegrupiga liita Itaalia populistliku, euroopa vastase ja venemeelse Viie Tähe Liikumise 17 eurosaadikut. Fraktsioon, kuhu kuuluvad Eestist nii Reformierakonna kui Keskerakonna saadikud, hääletas selle palju kära tekitanud algatuse napilt maha.

Kui oravapartei saadikud Kaja Kallas ja Urmas Paet olid Itaalia endise koomiku poolt algatatud liikumise ALDE fraktsiooniga liitmise vastu, siis Kesakerakonna saadik Yana Toom kinnitas Delfile mitu korda, kuidas tema seda tuliselt toetab.

Loe veel

Kui paljud ALDE fraktsiooni saadikud said Verhofstadti plaanist teada sisuliselt loetud tunnid enne esmaspäevast saadikuterühma nn büroo istungit, kus liitmine taheti hääletusele panna, siis Toom kinnitas ka ise, et teda oli varem informeeritud.

See tulenes tõsiasjast, et nii tema kui näiteks Kaja Kallas on oma kodumaa erakondade nö delegatsioonide juhid ja seega ALDE fraktsiooni büroo ehk peamise otsuskogu liikmed. Itaalia Viie Tähe Liikumise saadikute astumisele ALDE fraktsiooni küsiti natuke varem just delegatsiooni juhtide arvamust, sest nad peaksid sellistes tähtsates asjades olema vahendajad lisaks enda arvamusele ka teiste enda partei eurosaadikute ja mõistagi koduerakonna seisukohale.

Suurte muudatuste tegemise europarlamendi fraktsioonis pole kitsalt mõne eurosaadiku eraasi, sest see mõjutab tulevikus kellega koos peab erakond terves Euroopas nö mängima ja ka näiteks tulevikus valitavad teised erakonna eurosaadikud ühe rindena esinema.

Delfi uuris seetõttu Keskerakonnalt, kas Toomi entusiastlik toetus Itaalia Viie Tähe Liikumise liitmiseks ALDE fraktsiooniga oli seega ka Kesekrakonna ametlikult heaks kiidetud seisukoht? Kuivõrd Toom väljendas peale Verhofstadti kava läbikukkumist lausa „siirast kahju“, siis pärisime keskparteilt, kas see on ka erakonna üldine emotsioon?

Selgus aga, et Toom oli teinud Viie Tähe Liikumise ALDE fraktsiooni vastuvõtmise toetamisega ainuisikulist soolot. Keskerakonna juhatust ta sellest ei informeerinud ja seega ei olnud olemas mingit erakonna seisukohta, rääkimata teadmisest, et kava ollakse kiiresti toetama asunud.

Eesmaa tahab teada

Keskerakonna kauaaegne välispoliitika kujundamise võtmefiguur ja juhatuse liige Enn Eesmaa tõdes, et niisama seda asja jätta ei tohiks.

„Keskerakonna juhatus ei olnud ALDE fraktsioonis toimuvates arengutest teadlik, seega ei ole asja ka arutanud,“ nentis Eesmaa vastuseks Delfi küsimustele, millega tunnistas, et eurosaadik Toom oli oma erakonna infosulgu jätnud.

Eesmaa lisas, et küsimust peaks esimesel võimalusel arutama Keskerakonna juhatus. „Tõenäoliselt tuleb sellest juttu järgmisel juhatuse koosolekul esmaspäeva õhtupoolikul,“ ütles riigikogulane.

Kolmapäevane Eesti Päevaleht kirjutas ennekuulmatust intsidendist europarlamendis, kus kõige euroopameelsema LDE fraktsiooni juht tahtis tõenäoliselt oma võimuiha rahuldamiseks liita saadikuterühmaga Itaalia eurovastase ja kremlimeelse liikumise saadikud.