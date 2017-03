Keskerakonna juhatus otsustas toetada fraktsiooni senise juhtkonna – Kersti Sarapuu, Valeri Korbi ja Erki Savisaare – jätkamist

Tänasel Keskerakonna juhatuse koosolekul otsustati, et erakond toetab erakonna sisevalimistel Enn Eesmaa jätkamist asespiikrina ning Kersti Sarapuu jätkamist fraktsiooni juhina.

23. märtsil saavad Keskerakonna fraktsiooni liikmed valida asespiikri kandidaadi ning fraktsiooni esimehe ja aseesimehed. Riigikogu asespiiker on hetkel Enn Eesmaa. Keskerakonna fraktsiooni juhib Kersti Sarapuu, aseesimeesteks on Erki Savisaar ning Valeri Korb.

„Enn Eesmaa on väga kogenud, väärikas ja esinduslik riigimees, kes on riigikogu asespiikrina silmapaistvalt ja tasakaalukalt töötanud. Tema oskus kõiki osapooli ära kuulata ning ka keerulistes vaidlustes ühisosa leida teeb ta riigikogu esimese aseesimehe kohale väga sobivaks kandidaadiks. Leidsime erakonna juhatuses üksmeelselt, et Enn peaks antud kohal kindlasti jätkama,“ võttis juhatuse otsuse kokku Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Lisaks otsustati, et erakonna juhatus toetab fraktsiooni senise juhtkonna jätkamist. „Loomulikult toetasime erakonna juhatuses riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhtide Kersti Sarapuu, Valeri Korbi ja Erki Savisaare jätkamist. Nad on end senise tubli tööga tõestanud ning hoidnud fraktsiooni tegusa ja ühtsena. Riigikogu fraktsioonil on oluline roll viimaks ellu meie programmi ning poliitilisi seisukohti. Fraktsiooni tänane juhtkond esindab ühtlasi erinevaid Eestimaa piirkondi, omades seeläbi laiapõhjalist ülevaadet inimeste eluolust ja ootustest riigile,“ selgitas Jüri Ratas.