Keskerakonna juhatus kutsus liikmed korrale, Toom ja Ivanova ei välistanud eraldi nimekirjas kandideerimist

Parteist eraldi valimisliidus kandideerivatele keskerakondlastele annab hinnangu erakonna juhatus, otsustati tänasel Keskerakonna juhatuse koosolekul. Kas Yana Toom ja Olga Ivanova kavatsevad valimisteks parteist lahku lüüa, jäi täna lahtiseks.

Täna õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas, et erakonna osakonna, piirkonna või erakonna juhatusel tuleb anda hinnang nende liikmete tegevusele, kes kandideerivad teistes erakondades või valimisliitudes.

"Aktuaalse kaamera" teatel ei andnud Keskerakonna juhatus Yana Toomile ja Olga Ivanovale luba parteist eraldi valimisliiduga valimistele minna. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles uudistesaatele antud kommentaaris, et erakonnas on juba pikalt kehtinud põhimõte, et liikmed, kes kandideerivad eraldi valimisliidus, arvatakse erakonnast välja. Varem Keskerakonna nimekirjas kandideerida lubanud Ivanova ei välistanud eraldi nimekirjas kandideerimist, Yana Toom ütles, et tema nimekirja kohta möödaminnes infot ei jaga ning kui uudis peaks tulema, siis vajaks see sündmus teist keskkonda.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et erakond peab oluliseks moodustada Keskerakonna nimekirjad kõikjal omavalitsustes. "Viimaste kuude arvamusküsitlused näitavad selgelt Keskerakonna poliitikale valijatelt väga tugevat toetust. Näeme, et erakonna liikmetel kõikjal Eestis tuleb tööd teha tugevate erakonna nimekirjade loomiseks," rääkis Korb.

Peasekretäri sõnul võttis juhatus vastu ka vastavalt põhikirja punktidele otsuse, et erakonna osakonna, piirkonna juhatustel või erakonna juhatusel tuleb anda hinnang nendele liikmetele, kes kandideerivad teiste erakondade ja valimisliitude nimekirjades 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogu valimistel. "Kindlasti ootame, et erakonna liikmed kandideerivad Keskerakonna lipu all kõikjal Eestis. Meil on tugev toetus ja inimesed usaldavad meie poliitikat," ütles Korb.

19. juunil teatas Keskerakonna endine esimees ning korruptsioonisüüdistusega kohtus käiv Edgar Savisaar, et teatab kohalikel valimistel. Ta ei täpsustanud, kas läheb oma nimekirjaga välja või mitte. Neljapäeval teatas Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Larissa Novožilova oma toetusest Edgar Savisaarele. "Pean Edgar Savisaart Keskerakonna vaieldamatuks liidriks ja olen valmis teda toetama kõiges nendel valimistel," ütles Novožilova. Savisaare nimekirjast rääkides on läbi käinud sellised nimed nagu Olga Ivanova ja Yana Toom.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Delfile, et Edgar Savisaarele on Keskerakonna valimisnimekirjas tagatud väärikas koht. Ta hoiatas aga, et poliitikas väljapressimisega kaugele ei jõua. Loe lähemalt SIIT.