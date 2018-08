Keskerakonna Haabersti piirkond soovib Jüri Ratase jätkamist erakonna esimehena

“Haabersti piirkonna juhatus toetab praegust erakonna esimeest, sest just Jüri Ratas on erakonna esimehena suutnud innustada erakonna liikmeid asjalikele tegudele,“ ütles piirkonna esimees Juhan Hindov. „Jüri on leidnud mahti peaministri ülesannete täitmise kõrvalt tulla Haabersti piirkonna üritustele, et rääkida meie liikmetega erakonna asjadest. Teisalt on praegune valitsus suutnud leida aega ja vahendeid mitmete just Tallinnas venima jäänud probleemide lahendamisele – olgu see siis Tallinna Linnateatri suure saali ehitus või praeguse Kalevi staadioni rekonstrueerimine rahvusstaadioniks, rääkimata Eesti valitsuse toest Tallinna Linnahalli uuendamisesse. Piirkonna esimehena on mul hea meel tõdeda, et juhatuse toetus Ratase kandituurile oli üksmeelne.“