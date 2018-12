Keskerakonna esinumber Pärnumaal on majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Simson tuletas meelde, et just tänane valitsus otsustas esimeste neljarealiste lõikude ehitamise Via Baltica maantee Pärnumaa osas ning ka Pärnu lennujaama rekonstrueerimine sai peale aastatepikkust ootust käima lükatud. Pärnumaa inimeste vajadusi arvestades on valitsuses jõudsalt edasi mindud ka Rail Balticu projektiga, mis sai 2017. aasta sügisel Riigikogus ratifitseeritud. Antud projektidega tuleb Simsoni sõnul õigel kursil edasi liikuda.

„Meie peamiste valimislubaduste seas leiab mitmeid taristuprojekte eesotsas Rail Balticu, kohaliku lennujaama ja neljarealise Via Balticaga, kuid loomulikult on seal ka lubadusi, mis aitavad vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust. Pean siinkohal silmas näiteks meie plaanitud erakorralist pensionitõusu, et aastal 2020 kasvaksid pensionid kokku saja euro võrra. Muidugi toetan ka maksusüsteemi, mis leevendab keskmist ja väikest palka teenivate inimeste maksukoormust,“ rääkis Kadri Simson.

Keskerakonna Pärnumaa nimekirjast leiab mitmeid uusi tegijaid eesotsas Mikk Pikkmetsa ning endise linnavolikogu esimehe Krista Nõmmega. „Kui Isamaa ridades leiti, et mind ja minu ideid Eesti elu edendamiseks ei ole enam tarvis, siis mul on rõõm, et Keskerakond pakub mulle võimaluse siiski seista ühiskonna vähemkindlustatud liikmete eest. Keskerakonna sotsiaalpoliitika, mis peab vajalikuks ennekõike nõrgemate abistamist, on mulle südamelähedane. Seetõttu otsustasin just nende nimekirjas kandideerida,“ rääkis Krista Nõmm.

Pärnumaal kandideerivad lisaks Kadri Simsonile Pärnu abilinnapea Marko Šorin, Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, Pärnu linnavolikogu aseesimees Hillar Talvik, ettevõtja Krista Nõmm, Lääneranna valla abivallavanem Andres Annast, Paikuse osavallakogu liige ja Pärnu Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Ardo Aasa, ettevõtja Ants Lopsik ning Pärnu võrkpalliklubi peatreener Avo Keel. 2015. aasta riigikogu valimistel kogus Keskerakonna aseesimees Kadri Simson Pärnumaal 5726 valija toetuse.