Keskerakonna esinumber Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal on Enn Eesmaa

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles Saaremaal riigikogu valimiste meeskonna tutvustamisel, et erakonnal on Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa kandidaatide näol pakkuda nii pikaajalisi kogemusi kui ka uusi ideid.

„Nii esinumber Enn Eesmaa kui ka riigikogu liige Jaanus Karilaid on suurte kogemustega poliitikud, kes Lääne-Eesti eest aastaid seisnud ning kel on seejuures ette näidata mitu töövõitu. Koos ettevõtjate Aivar Aru, Mihkel Undrestiga ja Üllar Neemrandiga ning koolidirektor Antti Leigri ja valla arenduse spetsialisti Maire Kääridiga läheb Keskerakond valimistele vastu sihikindla ja väga laiapõhjalisi teadmisi omava meeskonnaga,“ märkis Ratas.

Keskerakonna esinumber Enn Eesmaa lubas seista selle eest, et Lääne-Eesti oleks tugev ja jätkusuutlik piirkond, kus oleksid ühtmoodi õiglased tingimused on nii eakatele, noortele peredele, spetsialistidele kui ka ettevõtjatele.

„Minu üks eesmärk on, et Hiiu- ja Saaremaa elanikud ei peaks maksma praamisõidul pileti eest. Saareelanikud ei pea oma asukohast sõltuvalt maksma transpordi eest rohkem kui ülejäänud Eesti inimesed,“ rõhutas valimisringkonna esinumber ja toonitas, et regionaalpoliitika on Keskerakonna üks prioriteetidest.

Eesmaa tõi välja, et Keskerakond on kahe aasta jooksul teinud riigis olulisi otsuseid ning varasemast sotsiaalsemat suunda tuleb jätkata. „Haldusreformi lõpule viimine, tervishoiu lisarahastus, omavalitsuste tulubaasi tõstmine ja tasuta maakondlikud bussiliinid on vaid osa sellest, mis viimastel aastatel tehtud. Peaminister Jüri Ratase valitsus on kokku leppinud ka lennuliikluse suurema rahastamise Saaremaa ja Hiiumaa liinil, mis toob kahtlemata kiirema ja mugavama transpordiühenduse,“ tõi Eesmaa välja.